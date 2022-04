0 Facebook Il Cilento piange la scomparsa del piccolo Stefano: lottava da 2 anni contro un brutto male Cronaca 22 Aprile 2022 16:55 Di redazione 2'

La città di Napoli e tutta la zona del Cilento in lutto per la prematura scomparsa del piccolo Stefano. Il 13enne è stato, purtroppo, stroncato da un male contro cui lottava da due anni. La morte del ragazzino è avvenuta all’ospedale Pausillipon di Napoli, li dov’era ricoverato. Sono stati vani tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Stefano lottava da due anni contro un male

Grande dolore per la morte di Stefano. Il 13enne non è riuscito a sconfiggere la malattia che da anni l’opprimeva. Il piccolo, assieme alla madre Marianna e al papà Costantino, viveva a Stella Cilento: un comune a pochi passi da Agropoli, nel Salernitano. Enorme lo sconforto tra amici e parenti, la notizia del decesso del ragazzo ha lasciato profonda tristezza. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Stefano.

Il messaggio del sindaco

Tra i tantissimi messaggi in onore del 13enne, anche quello del sindaco di Stella Francesco Massanova: “E’ una giornata triste, il nostro piccolo concittadino Stefano è venuto a mancare, un angelo tra gli angeli. Tutta la nostra comunità di Stella Cilento si unisce all’immenso dolore che ha colpito Marianna e Costantino“, ha affermato con sgomento il primo cittadino della località Cilentana.