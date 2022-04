0 Facebook Belen Rodriguez e il trattamento particolare per tornare in forma dopo la gravidanza Spettacolo 22 Aprile 2022 16:33 Di redazione 1'

Belen Rodriguez, 37 anni e mamma di due bambini, Santiago e Luna Marì, ha voluto condividere con i follower un modo per tornare in forma. La showgirl ha invitato i suoi fan a scoprire i segreti per tenersi in forma.

Il suo fisico ovviamente è frutto di genetica, alimentazione e tanta palestra, ma ci sono anche trattamenti che lei fa: tantissimi. La conduttrice de Le Iene, in una clinica, Villa Brasini, dove si reca spesso per trattamenti di bellezza, ha spiegato cosa fa per la pancia.

“Quando si fanno i bambini si scolla un po’ il tessuto”, ha detto indicandosi il ventre. Il trattamento si chiama Emsculpt, ovvero un procedimento che sfrutta l’energia elettromagnetica per eliminare i residui di grasso e aumentare la massa muscolare. La stessa argentina ha spiegato che è come fare 20.000 addominali in 30 minuti. Aspettiamo i prossimi consigli di bellezza!