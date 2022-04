0 Facebook Roma, folle rapina in un negozio di telefonia: “Se non conti fino a mille, ti uccido!” Cronaca 22 Aprile 2022 17:43 Di redazione 2'

Rapina choc, in piena mattinata a Roma. “Conta fino a mille o ti uccido“, queste le parole di un rapinatore rivolte alla commessa di un negozio di telefonia prima di fuggire con il bottino. L’episodio criminale è accaduto in piena mattinata, poco dopo l’orario di apertura, nel cuore della capitale.

Rapina choc a Roma, bottino di 25 mila euro

Erano intorno alle 9:30, nel negozio WindTre Largo Argentina di via Florida 14, era presente solo la commessa che da poco aveva aperto. Improvvisamente si è palesato un uomo incappucciato, con il volto coperto da una mascherina ed armato di pistola. Il rapinatore ha puntato l’arma contro la donna minacciandola: “Dammi i tuoi soldi e andiamo nel retro del bunker dove avete i cellulari“. L’uomo – come raccontato da Leggo – ha fatto razzia degli ultimi modelli di smartphone e dei soldi degli incassi dei giorni precedenti. Da una prima stima, il bottino si aggirerebbe intorno ai 25 mila euro.

“Se non conti fino a mille, ti uccido”

Il malvivente non contento, ha poi continuato con le minacce: “Io me ne vado, ma se non conti fino a mille, torno e ti uccido“. La donna, in evidente stato di choc, ha aspettato qualche istante prima di chiamare le forze dell’ordine. Il malvivente è davvero tornato indietro per vedere se la commessa del negozio stesse davvero contando. A quel punto l”ha minacciata per l’ennesima volta prima di fuggire. Solo allora la donna ha chiamato la polizia che sono immediatamente arrivate sul posto.