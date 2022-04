0 Facebook Teramo, scatta la prova d’evacuazione a scuola: bimbo ucraino sente l’allarme e fugge terrorizzato Cronaca 22 Aprile 2022 18:26 Di redazione 2'

In un istituto comprensivo di Pineto, in provincia di Teramo, un bambino proveniente da (Mariupol Ucraina) – teatro di tanti crimini nella guerra tra Kiev e Mosca – ha iniziato a piangere e ad urlare durante una prova d’evacuazione. Immediate le scuse della preside. A riferire l’accaduto “Il Centro“.

Teramo, bimbo ucraino piange al suono dell’allarme anti-incendio

Il piccolo è uno dei tanti profughi arrivati in Italia per via dell’atroce guerra in Ucraina. Il ragazzino frequenta da poco la classe terza dell’istituto e si era recato a scuola come ogni giorno per prendere parte alle lezioni. Al momento del suono dell’allarme anti.-incendio, la sua mente lo ha riportato a ciò che di brutto sta accadendo nel suo paese d’origine scatenando quindi urla e pianto prima di scappare dall’aula.

Le scuse della preside

“Mi dispiace fortemente per il disagio provato dall’alunno ucraino – spiega a il Centro la preside – ma le prove di evacuazione sono periodicamente svolte nelle scuole a sicurezza del personale e degli alunni”. La dirigente aggiunge: “In questo caso, al suono dell’allarme, docenti e collaboratori avrebbero dovuto e potuto accudire e rassicurare il piccolo per evitare che collegasse quel suono a un evento per lui purtroppo noto“.