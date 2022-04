0 Facebook Terremoto, scossa in Bosnia avvertita nel Sud Italia. Trema il Napoletano, c’è stato un crollo ad Afragola Crollo ad Afragola dopo il terremoto. L'epicentro c'è stato in Bosnia, la magnituto è stata di un valore pari a 6. La rilevazione dell'Ingv News 22 Aprile 2022 23:55 Di redazione 2'

Scossa fortissima in Bosnia Erzegovia ed avvertita in tutta Italia. Il fenomeno sismico si è propagato per l’Adriatico facendosi sentire anche nel nostro Paese. Il terremoto è stato rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Crollo ad Afragola dopo il terremoto

Secondo quanto riportato da Nano Tv durante una diretta Facebook, l’intensità della scossa di terremoto (che è stata caratterizzata da una magnitudo di valore pari a 6), avrebbe causato il crollo di un solaio ad Afragola, località dell’area Nord in provincia di Napoli.

La scossa

Panico sui social dove gli utenti si sono scatenati con i commenti sia su Facebook che su Twitter. In molti, da Pescara a Bari, hanno affermato di aver avvertito il tremore e di aver visto ‘ballare i lampadari di casa“. E appunto, la scossa di terremoto, è stata percepita anche in Campania.

Dalla Bosnia all’Italia

In particolare ad Afragola non è stato ancora accertato se il crollo sia stato oppure no provocato dal fenomeno sismico. Pare che non ci siano state vittime e che l’area interessata è caratterizzata da strutture dismesse, disabitate e pericolanti. Sul posto i vigili del fuoco, la situazione pare sia sotto controllo.

La rilevazione dell’Ingv

Un terremoto di magnitudo ML 6.0 è avvenuto nella zona: Bosnia and Herz. [Land], il

22-04-2022 21:07:51 (UTC) 26 minuti, 49 secondi fa

22-04-2022 23:07:51 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 42.8140, 18.0720 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.