Scossa di terremoto avvertita in tutta Italia, trema anche Napoli: "L'abbiamo sentita tutti, qui ha ballato tutto" Scossa di terremoto avvertita in tutta Italia. Una forte scossa di terremoto, rilevata ufficialmente dall'Ingv, è stata percepita in tutto il Paese Cronaca 22 Aprile 2022

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutta Italia. Da pochi minuti sui social network, in particolare Facebook e Twitter, gli utenti non hanno fatto altro che parlare di aver sentito tremare la terra e visto ballare i lampadari delle proprie case.

Scossa di terremoto avvertita in tutta Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha effettuato la rilevazione ufficiali: la scossa è stata molto forte (di magnitudo 6), ha avuto il suo epicentro nell’Est Europa, in particolare in Bosnia Erzegovina.

A Napoli

Dall’Adriatico la scossa è stata percepita in Abruzzo (nello specifico nella zona di Pescara), in Puglia e anche in Campania (compresa Napoli). A rendere il fenomeno ‘sconvolgente’ è stata la percezione collettiva che c’è stata del terremoto. Da Est, al centro fino al Sud Italia.

Il tweet

“Un forte #terremoto di magnitudo ancora incerta è avvenuto pochi minuti fa in Bosnia ed Erzegovina. La scossa in questione è stata avvertita anche in alcune aree dell’Italia, a breve i dati ufficiali dell’USGS e/o dell’INGV“, questo il testo del tweet pubblicato da Il mondo dei terremoti.

Un forte #terremoto di magnitudo ancora incerta è avvenuto pochi minuti fa in Bosnia ed Erzegovina. La scossa in questione è stata avvertita anche in alcune aree dell’Italia, a breve i dati ufficiali dell’USGS e/o dell’INGV. Video di @SismoDetector pic.twitter.com/86Q782rad9 — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) April 22, 2022

La rilevazione dell’Ingv

Un terremoto di magnitudo ML 6.0 è avvenuto nella zona: Bosnia and Herz. [Land], il

22-04-2022 21:07:51 (UTC) 26 minuti, 49 secondi fa

22-04-2022 23:07:51 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 42.8140, 18.0720 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.