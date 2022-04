0 Facebook Morta dopo un intervento estetico fatto in casa, si è costituita l’estetista. Il marito di Samantha: “È morta tra le mie braccia” Samantha Migliore. La donna è deceduta dopo essere stata sottoposta ad un'iniezione. Le parole del marito dopo la tragedia Cronaca 23 Aprile 2022 11:29 Di redazione 2'

Le ha fatto un’iniezione senza specificare cosa ci fosse all’interno della siringa. Pare avesse detto al marito della donna che si è trattato di un medicinale per l’anestesia. Ma dopo averlo somministrato, Samantha Migliore si è sentita male ed è deceduta in ospedale.

Samantha Migliore

La tragedia è avvenuta nel Ferrarese. Ma la vittima ha origini campane. In casa con lei c’erano il marito, appunto, e i due figli piccoli. La coppia si era sposata da poco. Come riportato da il Resto del Carlino, la presunta ‘estetista killer‘, dileguatasi dopo l’operazione fatta in casa, si è costituita.

Il marito

“Ho provato a dirle di non fare quel trattamento, ma lei era felice e mi ripeteva di stare tranquillo – ha dichiarato a La Repubblica il marito Antonio Bevilacqua – Provavo a rianimarla e quando mi sono girato verso l’estetista non c’era più, aveva raccolto le sue cose ed era scappata. In pochi minuti è morta tra le mie braccia“.

“Dovevamo far crescere i ragazzi in una famiglia allargata e bella, lavoravamo assieme in una cooperativa che si occupa di pulizie e avevamo trovato anche una casa più grande. Avremmo voluto anche un figlio nostro, eravamo felici. Non mi interessa la giustizia, tanto lei non me la ridarà più nessuno. Ora devo concentrarmi sui ragazzi, sono loro la mia vita“.