0 Facebook Perché la scossa di terremoto ai Campi Flegrei è stata così forte: “Non accadeva da 40 anni” Perché la scossa di terremoto ai Campi Flegrei è stata così forte. Ieri una magnitudo di 3.5. Sentita da Napoli a Pozzuoli Scienza 17 Marzo 2022 09:46 Di redazione 1'

Forte la scossa di terremoto registrata ieri dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dall’Osservatorio vesuviano. La magnitudo rilevata è stata di 3.5, la più forte degli ultimi 40 anni.

Perché la scossa di terremoto ai Campi Flegrei è stata così forte

Paura per i cittadini che da Napoli (in particolare l’area occidentale della città, i quartieri Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura) a Pozzuoli l’hanno avvertita. Un boato e poi il tremore con qualcuno che è sceso anche in strada.

Il bradisismo

Le autorità hanno calmato la popolazione e spento ogni allarmismo. C’è poco da fare è necessario abituarsi al fenomeno del bradisismo sismico. Nello specifico la scossa di terremoto di ieri sarebbe stata così forte perché ha causato un rapido innalzamento del terreno. Del resto l’epicentro è stato individuato a soli 2km di profondità.