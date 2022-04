0 Facebook Cristiano Ronaldo non gioca per la morte del figlio: il tributo di Anfield è da brividi Sport 22 Aprile 2022 08:53 Di Carmine Ubertone 2'

Messaggi di affetto e grande solidarietà sono arrivati da tutto il mondo dello sport e non solo per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è stato colpito da una tragedia familiare. Uno dei due gemelli che aspettava sua moglie Georgina Rodriguez è morto per complicazioni dovute al parto. “E’ il dolore più grande che un genitore possa provare – hanno fatto sapere la coppia sui social – S0lo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con felicità e speranza“.

Il bellissimo gesto di Anfield per Cr7

L’ex stella di Real Madrid e Juventus, oggi al Manchester United, per via del momento drammatico che sta vivendo, non ha potuto partecipare al match di Premier League contro il Liverpool. Dalle gradinate di Anfield – casa dei Reds – in onore di CR7, si è alzato il famosissimo coro ‘You’ll Never Walk Alone“, ‘Non camminerai mai da solo‘, un vero gesto da brividi e di grande solidarietà, il tutto è stato poi accompagnato da un lunghissimo e intenso applauso.

Il messaggio del Manchester United

Il grande attestato di rispetto di Anfield ha suscitato grande emozione nel campione portoghese che ha così risposto su Instagram: “Un mondo, uno sport, una famiglia globale. Grazie Anfield, io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione“. Anche il Manchester United si è voluto stringere attorno a Cristiano Ronaldo, pubblicando un bellissimo messaggio sul proprio sito ufficiale: “La famiglia è più importante di tutto e Ronaldo sostiene ii suoi cari in questo momento immensamente difficile. Cristiano, stiamo tutti pensando a te e mandiamo forza alla famiglia“.

IL POST DI CRISTIANO RONALDO