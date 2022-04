0 Facebook Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez perdono uno dei loro gemelli, la sorella: “Ora è con il nostro papà” News 19 Aprile 2022 12:06 Di redazione 2'

Cristiano Ronaldo nella giornata di lunedì ha annunciato la perdita che ha colpito la sua famiglia, lui e la compagna Georgina Rodriguez hanno perduto uno dei due gemelli che aspettavano durante il parto. Una notizia terribile che il calciatore ha comunicato con un commovente post a firma sua e della fidanzata.

Le parole della sorella di Cristiano Ronaldo dopo la perdita del nipote

Il post è stato subito bombardato da commenti di cordoglio e tutto il mondo del calcio ha espresso cordoglio e vicinanza a Ronaldo e alla compagna per questa grave perdita. La coppia aspettava un maschietto e una femminuccia e purtroppo è sopravvissuta solo quest’ultima. A voler esprimere tutto il suo dolore per quanto accaduto è stata la sorella del calciatore, che ha condiviso un doloroso post sui social.

“Ti amo e il mio cuore è tutto dalla tua parte. Che Dio si prenda cura di tutto e rafforzi sempre di più il tuo cammino… Il nostro angioletto è già in grembo a nostro padre, e la nostra bambina che è qui ferma, forte e sana ci insegnerà sempre di più che solo l’amore conta..”, queste le parole commosse di Katia Aveiro. La madre del calciatore ha commentato con una emoticon triste. Tutta la famiglia si è stretta attorno a Cristiano e alla compagna, del resto hanno sempre dato dimostrazione di essere molto uniti e in un momento del genere non sarebbe potuto essere diverso.

Il post della sorella di Cristiano Ronaldo