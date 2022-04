0 Facebook Cecilia Rodriguez, confessioni piccanti con il fidanzato: “A letto mi piace essere dominata” Spettacolo 22 Aprile 2022 08:57 Di redazione 2'

Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser si sono raccontati senza filtri su Mtv. In particolare la coppia si è lasciata andare raccontando dettagli inediti sulla loro vita sotto le lenzuola. La sorellina di Belen e l’ex ciclista non hanno freni. Insieme dal 2017, quando si sono conosciuti al GrandeFratello Vip e lontani dai presunti tradimenti di lui, i due pare abbiano ancora tanta passione da mettere in circolo.

Cecilia e Ignazio: i racconti a letto sotto le coperte

Luci accese o buio totale al momento dell’amplesso? “Questo è sempre un motivo di grande scontro perché io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice: ‘Spegni tutto!’”, rivela Ignazio. E Cecilia risponde secca: “Buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… E a volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera. Litighiamo tutte le volte. Io dico: ‘Amore spegni le luci’. Lui: ‘Accendile!’…”. “Io voglio le luci accese perché lei è bella sempre quindi non c’è bisogno di spegnere la luce”, controbatte Ignazio. “Ha bisogno di guardarmi sempre negli occhi”.

E con le coperte? “Sotto le coperte, almeno inizialmente, anche perché io sono freddolosa”, svela Ceci. “Altro motivo di scontro… Io sopra. Lei in realtà è un po’ pudica, così si nasconde. Io molto meno…”, replica lui. Sul sopra e sotto invece i due sono d’accordo. “Sotto, mi piace essere dominata”, ammette Cechu e a quel punto in fidanzato ammette di essere contento perché ama stare sopra. E per i giochini erotici? Sì al sesso al telefono, ma non c’è spazio per le manette. “Se sono bloccata dopo un po’ mi viene l’ansia”, ha sottolineato Cecilia.