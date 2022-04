0 Facebook Tragedia per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, morto uno dei gemelli: “E’ il dolore più grande” News 18 Aprile 2022 21:19 Di redazione 2'

Dramma per Cristiano Ronaldo e la fidanzata Georgina Rodriguez, la coppia ha perso uno dei gemelli. Uno dei bambini che aspettava la donna purtroppo è deceduto durante il parto. A dare la triste notizia è stato lo stesso calciatore portoghese.

E’ morto uno dei gemelli di Cristiano Ronaldo

Il giocatore del Manchester United in un doloroso post pubblicato su Instagram, a firma anche della compagna, ha comunicato la grave perdita che hanno subito lui e Georgina Rodriguez. La compagna aspettava due gemelli, un maschietto e una femminuccia, solo quest’ultima è nata viva. Il calciatore non ha spiegato cosa sia successo, se il piccolo fosse già deceduto o se c’è stata qualche complicazione durante il parto.

Il messaggio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

“E’ con la nostra piu’ profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino e’ morto. E’ il dolore piu’ grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci da’ la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicita’. Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre”, queste le parole di dolore a firma di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

Il calciatore e la compagna dunque hanno chiesto il rispetto della privacy in un momento così doloroso, probabilmente ha voluto comunicare in prima persona il dramma che ha colpito la sua famiglia per evitare che la notizia venisse divulgata in altro modo. Il post ha ricevuto tanti like e commenti da parte di chi ha espresso cordoglio per la perdita subita dal calciatore e dalla compagna.

Il post su Instagram di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez