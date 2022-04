0 Facebook Stefano De Martino, bufera per la frase ad Amici: “Offende le persone che prendono l’accompagnamento” Spettacolo 21 Aprile 2022 08:16 Di redazione 2'

Una frase che non è passata inosservata e ha destato scandalo. In un momento della puntata serale di Amici, un cui Stefano De Martino partecipa come giudice, lo stesso ha dichiarato“Ci sono tutte le basi per fare la richiesta di accompagnamento”. Una frase detta con leggerezza e ironia per commentare le performance di Rudy Zerbi sopra le righe. Parole che però non sono piaciute all’associazione La Battaglia di Andrea, che lotta per i diritti dei bambini autistici.

“All’interno di un programma Mediaset con milioni di telespettatori è stata proferita e notata da migliaia di spettatori che la hanno segnalata alla nostra associazione. Abbiamo stima di Stefano De Martino – dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea – e quando ci hanno segnalato l’episodio, fino a quando non lo abbiamo guardato, stentavamo a crederci. Una frase infelice detta con una tranquillità e in un momento goliardico, che ha fatto ridere solo lui e chi era nello studio… Offende tutte le persone che realmente prendono l’accompagnamento a causa di gravi disabilità, ed offende tutti i genitori di bambini disabili che soffrono perchè ai propri piccoli è riservato questo trattamento economico che di certo non vorrebbero…

L’accompagnamento non è un bonus o un premio – prosegue – ricevere l’accompagnamento significa che non si è in grado di svolgere le azioni quotidiane in autonomia, significa che si fanno fisioterapie ogni giorno, talvolta anche due al giorno, significa vivere una vita molto diversa da come la vive il signor De Martino, una vita che non si è scelta, una vita che ti è stata imposta alla nascita o a causa di un grave incidente. Ciò che mi meraviglia ancora di più, non è stata solo la frase di De Martino, ma il fatto che qualche altro componente del cast ha riso e che nessuno si sia infastidito per quanto detto“.

In difesa del conduttore possiamo dire che a Napoli si utilizza questa espressione in chiave ironica per indicare una persona che finge di essere tonta. Insomma una pura ironia che può sicuramente infastidire e non piacere, ma che l’ex ballerino di Amici no ha dei certo utilizzato per ferire qualcuno.