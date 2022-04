0 Facebook Papà scopre video intimi della figlioletta sul telefono dell’amico: gli fa scavare la fossa e lo uccide News 21 Aprile 2022 08:49 Di redazione 1'

Un momento di puro orrore quando si è reso conto che il suo amico, di cui si fidava, in realtà aveva sul telefono le foto e i video della figlia di 6 anni. Il papà della bambina ha così preso la decisione: gli ha fatto scavare la fonda e l’ha sepolto.

Ha scoperto in modo brutale che il suo amico era un pedofilo e così non ha avuto alcun ripensamento. Il Sun riporta l’episodio specificando che i video presenti sul cellulare erano agghiaccianti: l’uomo, 32 anni, costringeva la figlia dell’amico a compiere atti sessuali mentre la piccola gli pregava di smettere.

La vicenda è avvenuta a Samara in Russia. La vendetta, decisa dopo aver trovato, i filmati, è stata ricostruita dalla polizia. L’uomo avrebbe condotto l’amico nei boschi costringendolo a scavarsi la fossa. Dopo averlo accoltellato a morte durante una zuffa, lo avrebbe sepolto. Alcuni però parlano di suicidio per cui le autorità, che in unprimo momento hanno arrestato il papà per omicidi, ora hanno tramutato la condanna in istigazione al suicidio per cui l’uomo dovrà scontare 18 mesi in carcere.