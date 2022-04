Stefano De Martino a Verissimo: “Su Belen io devo dire lo faccio per Santiago. Altri figli dopo di lui”

Lascia delusi i fan Stefano De Martino a Verissimo. Ospite oggi da Silvia Toffanin, ha approfondito le questioni legate alla sua carriera e al suo ritorno come giudice ad Amici, ma sulla vita privata è stato lapidario.

Quando kla conduttrice di Verissimo voleva sapere di più il conduttore napoletano ha dichiarato:

“Da qualche tempo ho preso la sana abitudine di non parlare più delle mie faccende private per tutelare i miei affetti e soprattutto mio figlio. Glisserei e andrei avanti, non è salutare parlare di queste cose. Non aggiungerei altro a quello che già scrivono”