Belen Rodriguez, la rivelazione su Stefano De Martino: "Lo faceva sempre la notte, io ero incinta" Spettacolo 21 Aprile 2022

Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare siano tornati insieme. Anche se non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di entrambi, sono diverse le prove che testimoniano il ritorno di fiamma e le intenzioni di ricostruire una famiglia.

Un ottimo momento per entrambi. L’argentina è impegnata con la conduzione de Le Iene mentre il napoletano si divide tra la conduzione a Rai Due di Stasera tutto è possibile, conclusosi con un ottimo successo di ascolti, e il ruolo di giudice ad Amici, fortemente voluto da Maria De Filippi. Sull’ex marito, che a quanto pare non sarebbe più ex, la showgirl ha rilasciato delle dichiarazioni.

Belen Rodriguez: la rivelazione su Stefano De Martino

In una recente intervista a Verissimo l’argentina ha spiegato che Amici ha regalato il successo a Stefano ma che i sacrifici sono stati tanti. “Io ero incinta e sono rimasta a Roma da sola perché Stefano faceva Amici. Se ne andava alle 9 del mattino e tornava alle 11 di sera. Adesso balla e fa tanto altro è un bello che balla”. Insomma dopo una vacanza da sogno all’isola di Albarella con Stefano e i bambini, l’argentina rivela ricordi e aneddoti sull’ex marito non ex!