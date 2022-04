0 Facebook Belen Rodriguez a letto con i figli, scatta la polemica: “Non si fa questa cosa” Spettacolo 21 Aprile 2022 13:59 Di redazione 1'

Belen Rodriguez è solita mostrare sui social i momenti più avvincenti della sua giornata. Questa mattina ha deciso di riprendere se stessa e i suoi due figli (Santiago, 9 anni e Luna Marì, 9 mesi) a letto, ma ai follower non è sfuggito il dettaglio che ha suscitato la polemica.

Belen Rodriguez con i figli: scatta la polemica

L’argentina, che al mattino a quanto pare non ama svegliarsi presto, ha concesso ai figli qualcosa di poco educativo: mangiare a letto. La piccola Luna Marì mangia un biscotto al cacao con le stelline mentre Santiago ha addirittura un bicchiere colmo di latte nel letto.

Mangiare a letto, oltre che poco educativo, è anche poco igienico! I fan dell’argentina non potevano non notarlo. Non è nemmeno la prima volta che la showgirl viene criticata per il modo in cui cresce i suoi due bambini. Qualche mese fa infatti in uno dei suoi video la conduttrice de Le Iene mostrava la bambina “dimenticando” il pannolino colmo di cacca! Saranno d’accordo con questi insegnamenti i due papà: Stefano e Antonino?