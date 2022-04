0 Facebook Rubano orologio da 2mln a Leclerc, Cruciani tira in ballo Napoli: “Come andare a Scampia con i soldi fuori dalla tasca” News 21 Aprile 2022 14:58 Di Carmine Ubertone 2'

Il solito Giuseppe Cruciani. Il conduttore di Radio24 – noto per i continui attacchi ai napoletani – ne ha combinata un’altra. Il giornalista ha commentato la notizia del furto subito dal pilota della Ferrari Charles Leclerc a cui è stato rubato un orologio dal valore di 2 milioni di euro e, senza arte ne parte, ha tirato ancora una volta in ballo la nostra città.

Rubano orologio a Leclerc, Cruciani tira in ballo Scampia

Il conduttore di Radio 24 Giuseppe Cruciani ha così commentato il furto dell’orologio a Leclerc: “Ti pare normale che uno vada in giro con un orologio costosissimo, così come se nulla fosse? Ma dai sei un co*****e. E’ normale che ai ladri venga l’acquolina in bocca, ne sentono il profumo. Se non vuoi essere derubato metti l’orologio in cassaforte. E’ come andare a Scampia con i soldi che ti escono dalle tasche“, ha insinuato il giornalista.

Battibecco tra Valter De Maggio e Giuseppe Cruciani

Le parole di Cruciani hanno fatto immediatamente il giro del web creando non pochi malumori per il triste, ma soprattutto fuori luogo commento. Per fare chiarezza, Valter De Maggio conduttore di Radio Gol, su Radio Kiss Kiss Napoli ha intercettato il giornalista: “Anzichè dire cazzate vieni a Napoli e vieni a vedere Scampia – ha detto De Maggio – “Se dovete parlare di Napoli dovete essere eruditi”. La difesa di Cruciani non si è fatta attendere: “Uno può parlare di qualsiasi cosa, ho detto che al di là del riferimento a Scampia, se uno esce e attira i ladri, può capitare ovunque“.