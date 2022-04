0 Facebook Napoli, infermiera aggredita al Cardarelli: ha riportato la frattura della quinta vertebra lombare Cronaca 21 Aprile 2022 12:49 Di Carmine Ubertone 2'

Desta scalpore quanto accaduto all’ospedale Cardarelli di Napoli. L’ennesimo episodio di aggressione ai danni del personale sanitario: stavolta la malcapitata è stata un‘infermiera alla viglia del pensionamento. La donna, Donatella Esposito, che vanta 39 anni di servizio presso la struttura ospedaliera è stata prima aggredita verbalmente, poi fisicamente.

Infermiera aggredita al Cardarelli, le parole della donna

L’aggressione ha avuto luogo nel Padiglione Palermo del Poliambulatorio dell’ospedale Cardarelli. Donatella Esposito, davanti a tanti pazienti e alle guardie giurate, è stata scaraventata a terra. La donna avrebbe riportato una sospetta frattura alla quinta vertebra lombare. “Le persone non vogliono più attendere il loro turno – spiega l’infermiera – Pretendono tutto e subito. Nel Poliambulatorio non possono entrare più di un certo numero di utenti per volta, senza contare che i display non funzionano quindi bisogna recarsi fuori per chiamare chi è di turno“.

Il commento di Francesco Borrelli

L’aggressione è stata immediatamente segnalata dalla figlia della Esposito al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: “Queste violenze sono diventate normalità. I Carabinieri avrebbero consigliato a mia madre di pensare bene se proseguire con la denuncia perché più che altro sarebbero una seccatura“. Il politico ha replicato: “Piena solidarietà a Donatella, da anni chiediamo che ci siano dei presidi della polizia o militari nelle strutture ospedaliere per garantire la sicurezza del personale medico e dei pazienti. I violenti vanno sempre denunciati e punti in maniera esemplare“.

