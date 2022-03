0 Facebook Napoli, il marito muore: donna dà in escandescenza al Pronto Soccorso del Cardarelli Cronaca 11 Marzo 2022 18:19 Di Sveva Scalvenzi 1'

Il marito muore in ospedale, donna genera il caos all’ospedale Cardarelli di Napoli. Ennesimo episodio di violenza all’interno di una struttura ospedaliera. E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì all’ingresso del triage.

Donna dà in escandescenza al Cardarelli

La donna, in evidente stato di agitazione, ha preteso di entrare all’interno dell’ospedale senza tampone e, di fronte al rifiuto dei sanitari, ha danneggiato il pannello della porta di ingresso del triage del pronto soccorso.

La donna, 47 anni, è stata denunciata per danneggiamento aggravato. Sul posto sono intervenuti i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale. La vicenda è stata denunciata anche sulla pagina Facebook dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”: “Un addetto alla vigilanza ha raccontato che una donna in evidente stato di agitazione per la perdita del marito, benché priva di tampone, aveva preteso di entrare all’interno del nosocomio e, di fronte al rifiuto dei sanitari, aveva danneggiato il pannello della porta di ingresso del triage del pronto soccorso“.

Il post di Nessuno Tocchi Ippocrate