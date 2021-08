0 Facebook Infermiera aggredita da una paziente no vax: “Voi siete infetti e così dovete essere trattati” Cronaca 14 Agosto 2021 13:12 Di redazione 2'

Ancora un episodio di violenza nei confronti degli operatori del 118 nel Napoletano. A raccontarlo è stata l’infermiera vittima degli attacchi di una paziente no-vax. La storia è stata denunciata dalla pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”.

L’infermiera ha raccontato che era intervenuta in casa di una paziente in preda a una crisi isterica, dopo averle somministrato i tranquillanti le ha chiesto se fosse vaccinata, scatenando la furia della donna, che ha iniziato ad attaccarla verbalmente.

Infermiera aggredita da una paziente no-vax

“Salve sono in infermiera del 118 e lavoro sul territorio di Napoli 2 nord con la precisione postazione casalnuovo Mike.Proprio in qst momento siamo rientrati da un intervento avvenuto ad acerra come neurologico giallo. Giunti sul posto , io (CPSI) e medico iniziamo a salire a casa della paziente… nella stanza 10 persone ovviamente tutti senza mascherina e la paziente in totale crisi isterica. Dopo aver preso tutti i parametri e somministrato farmaci tranquillanti.. dopo 15min.. alla mia domanda :”ma la signora è vaccinata?” … una ragazza di circa 20anni inveisce contro di noi urlando :”SIAMO NO VAX ,SIETE VOI CHE CI PORTATE IL VIRUS” . Allora alla mia domanda di perché chiamare il 118 lei controribatte :”perché è dovere vostro!!! “ Sempre con aria minacciosa e avvicinandosi a un palmo dal viso urla dicendo :” voi siete infetti è così dovete essere trattati” (ovvero con le minacce). Dopo un po’ la ragazza viene allontanata … e per fortuna la paziente si riprende e chiede scusa”, questo il racconto dell’infermiera.

Il post di Nessuno Tocchi Ippocrate