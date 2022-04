0 Facebook Primavera, Roma-Napoli finisce in rissa: decisivo l’intervento delle due panchine Sport 21 Aprile 2022 12:03 Di Carmine Ubertone 2'

Tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Il Napoli ha battuto 1-0, in trasferta, la Roma capolista nel campionato Primavera. Decisivo ancora una volta uno straordinario gol di Ambrosino che regala ai compagni una boccata di respiro. Quella contro i capitolini è stata una partita molto nervosa, il culmine della tensione a fine gara con lo scoppio di una rissa tra i calciatori giallorossi e quelli azzurri.

Il Napoli Primavera supera la Roma ma a fine partita scoppia la rissa

Una vera e propria rissa è scattata al campo ‘Tre Fontane‘ di Roma, protagonisti i calciatori della Primavera di Roma e Napoli. L’adrenalina a mille, qualche parolina di troppo, spintoni, braccia intorno al collo. Decisivo è stato l’intervento delle due panchine a metter fine a quello che poteva trasformarsi in un incontro di wrestling. Toccherà capire cosa avrà segnato l’arbitro sul suo referto per determinare eventuali responsabilità e sanzioni disciplinari.

Cosa ha fatto scoppiare il parapiglia?

Cosa ha fatto scoppiare il parapiglia? Sicuramente ha influito un risultato finale inatteso: era davvero improbabile che il Napoli – in crisi di risultati – potesse trionfare in casa della Roma capolista, protagonista di un grandissimo campionato. Poi, la frustrazione dei capitolini di non esser riusciti mai sfondare la retroguardia degli uomini di Frustalupi. Da aggiungere, infine, anche l’espulsione del difensore giallorosso Morichelli: quella goccia che ha fatto traboccare il vaso.

IL VIDEO DELLA RISSA TRA ROMA E NAPOLI