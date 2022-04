0 Facebook “Manuè”, il tormentone di Tik Tok: chi è l’influencer diventato famoso grazie alle caprette? Spettacolo 20 Aprile 2022 12:52 Di redazione 2'

Un tormentone nato da qualcosa che può sembrare banale (e infatti lo è) ma che ha regalato il successo a un ragazzo. Una fortuna che segna la tua fama in quel mondo social che con Tik Tok è diventato ancora più effimero. Così in pochissimo tempo Saverio Riccelli è diventato una star del web.

“Manuè”, il tormentone di Tik Tok

Il suo tormentone? “Manuè” ovvero una frase dedicata alle sue capre che sono protagoniste dei suoi esclusivi video. Il giovane calabrese, originario di Belcastro, in provincia di Catanzaro, ha superato 1 milione di followers su Tik Tok. Tutti ormai riprendono le sue citazioni tanto che il successo l’ha condotto in tv, a Striscia la Notizia, come era avvenuto anche per Rita De Crescenzo.

Come per gli altri influencer di Tik Tok probabilmente anche per Saverio si tratterò di un successo effimero. Il 28enne ha dato dei nomi alle sue caprette, nomi di persone, e questo è servito al popolo del web per ribattezzarlo come “star”. La più famosa Manuè, accompagnata da Paquà, Marco, Giovà e Carmè. E poi in dialetto calabrese la celebre frase: “E cumu iamu?”. Anche Propaganda Live ha pubblicato un omaggio al pastore calabrese. La sua carta vincente potrebbe essere proprio la sua spontaneità che gli ha consentito di poter essere presente sui socaial in maniera genuina tanto da farsi amare subito da tutti. E voi che ne pensate?