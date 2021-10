0 Facebook Quanto guadagnano gli influencer su Tik Tok? Le cifre partono da 300.000 dollari fino a 50 Spettacolo 18 Ottobre 2021 15:26 Di redazione 3'

I personaggi di Tik Tok sono l’argomento più dibattuto del momento. I loro video vengono pubblicati e condivisi di continuo, ma sono in tanti a chiedersi quanto guadagnano gli influencer di Tik Tok? Le cifre non sono piccole, ma dipendono sicuramente da quanti follower si hanno. A far partire la curiosità un video di Piero Armenti, influencer noto per la pagina “Il mio viaggio a New York”, che ha detto di percepire dal social cinese solo 20 euro a post.

Andiamo a vedere quali sono le cifre che Tik Tok elargisce agli influencer e se spiegano in qualche modo la continua nascita di Tiktoker. Secondo quanto riporta Money.it i, Tiktoker più famosi guadagnano fino a 300.000 dollari per un post sponsorizzato. Stiamo parlando però di utenti che hanno milioni di follower. I più piccoli invece, ovvero quelli con meno follower, guadagnano dai 50 ai 250 dollari a post. Niente male!

Come fare per guadagnare con Tik Tok?

Secondo quale criterio Tik Tok premia personaggi sconosciuti? Come fare quindi per guadagnare con Tik Tok? La domanda è lecita, la risposta non è del tutto scontata. Inizialmente il social cinese premiava chi in effetti aveva un talento da mostrare. Ad esempio l’italiana più famosa, Elisa Maino, che vanta 5 milioni e mezzo di follower, ha iniziato la sua carriera da influencer pubblicando balletti e video in lip-sync. Studia danza classica e hip hop e ha portato il proprio talento sulla piattaforma. Oggi non è più così ed è sempr epiù il trash a regnare nei filmati. Ma come fare per diventare famosi?

Il suggerimento per farsi notare dal social cinese è quello di pubblicare in maniera costante e in grande quantità per finire nella barra dei “Per Te” e avere così la possibilità di esser visti dagli utenti. La tipologia più gettonata dei video su Tik Tok è quella dei balletti e dei meme oppure quella in cui si mostrano scene di vita quotidiana. Il consiglio però è quello di essere il più originali possibili per poter essere notati ed emergere rispetto ai tantissimi altri presenti. Altro fattore decisivo sono le interazioni e quindi i commenti ai video e agli altri utenti. Fondamentale anche iniziare a collaborare con altri Tiktoker.

Fin qui tutto abbastanza nella norma. Il problema è quando diventano virali personaggi trash che poi dall’ambiente social iniziano ad essere famosi nella vita reale. Tik Tok diventa per loro una vetrina per poter guadagnare soldi anche al di fuori del social cinese. Secondo i commenti posti sotto i Tik Tok di alcuni di questi personaggi come Rita De Crescenzo, Tilde Mendes, Enzo la Bambolina, i guadagni si aggirerebbero intorno ai 20 euro per video virale.