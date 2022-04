0 Facebook Jeremias Rodriguez abbandona L’Isola dei Famosi e confessa: “Ho avuto dei problemi” Spettacolo 19 Aprile 2022 18:19 Di redazione 2'

Jeremias Rodriguez ha deciso di lasciare L’Isola dei Famosi, il fratello di Belen e Cecilia ha voluto abbandonare il reality per tornare in Italia. La scelta era nell’aria, da tempo aveva parlato del suo malessere e di come non si trovasse in certe dinamiche. Così durante l’ultima puntata, nonostante in molti abbiano provato a dissuaderlo, ha scelto di rientrare in Italia.

Perché Jeremias Rodriguez ha lasciato L’Isola dei Famosi

“Il mio scopo era quello di portare papà. Ho fatto già due reality, ma non ho mai vissuto di questo. E’ un mondo che non mi piace, chi mi conosce lo sa. Sarà una cosa in più che non ho finito, la mia vita è bellissima lo stesso. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso, ho chiesto scusa. Ho bisogno di tornare a casa”, questa la spiegazione di Jeremias al pubblico e alla conduttrice Ilary Blasi.

I problemi di Jeremias Rodriguez

Nel lungo sfogo, in cui ha spiegato le ragioni per cui ha scelto di abbandonare il reality, ha detto anche di aver avuto alcuni problemi con la rabbia in passato e di aver molto lavorato con se stesso: “In passato ho avuto tanti problemi, ho avuto il coraggio di affrontarli e risolverli e adesso sto bene. Nessuno conosce il percorso che ho fatto. Sono sparito per tre anni, non solo dal mondo dello spettacolo, perché avevo delle cose da risolvere: una rabbia repressa, che usciva nei momenti sbagliati, con persone che non lo meritavano”.

Poi ha spiegato che essendo un Rodriguez sono anni che viene attaccato: “Sono un Rodriguez e sono 15 anni che io e la mia famiglia subiamo attacchi spesso inutili. Questa situazione non è qualcosa che mi sono cercato, mi è capitata di riflesso. Non ho fatto niente di male, sono un essere umano che in passato ha avuto tanti problemi e li ha affrontati”, quest’ultimo sfogo gli è costato l’attacco di una grande parte di pubblico. Sui social in molti si sono scatenati nei commenti, criticandolo perché avrebbe fatto troppo la vittima.