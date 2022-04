0 Facebook Gustavo e Jeremias Rodriguez sotto attacco: “Dovete vergognarvi”. Poi le lacrime del papà di Belen in diretta News 8 Aprile 2022 08:48 Di redazione 2'

Momenti di tensione ma anche di commozione per la famiglia Rodriguez durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. A fare una partaccia a Gustavo e Jeremias ci ha pensato Vladimir Luxuria, che in modo molto diretto ha attaccato padre e figlio. Il motivo? Il padre di Belen avrebbe dato una brutta risposta a Ilona, dicendole che non gli avrebbe dato più da mangiare perché inutile per il gruppo.

Vladimir Luxuria attacca Gustavo e Jeremias Rodriguez

Parole che non sono piaciute a Luxuria che, dopo aver visto la clip, ha detto: “Gustavo se tu pensi che solo chi fa qualcosa o pesca ha il diritto di mangiare, non hai capito nulla dello spirito dell’Isola. Non hai capito nulla dello spirito comunitario”. L’opinionista poi si rivolge a Jeremias e gli dice: “Devi chiedere scusa a Ilona, vi dovete vergognare trattare così una persona! Hai messo in mezzo il figlio”. Ma il fratellino di Cecilia e Belen non era della stessa idea, così ha risposto a Luxuria: “I problemi con Ilona sono iniziati dopo la nomination, Ilona ha insultato me e questa parte non l’avete messa, io non ho mai parlato del figlio nemmeno lo conosco. Non mi va bene che non fanno vedere che mi ha insultato. Vorrei che Ilona dicesse la verità”.

Gustavo Rodriguez in lacrime mentre parla con la moglie

Dopo le tensioni, però, per Gustavo Rodriguez è arrivato il momento dell’amore e della commozione. Ilary Blasi gli ha mostrato un video della sua famiglia e della moglie, Veronica Cozzani. E proprio parlando con lei, il padre di Belen si è commosso: “Tra i due, io sono quello più coccolone, mentre lei è un pochino più dura. È la mia vita”. La madre della show girl era presente in studio e ha subito risposto, anche lei commossa, al compagno: “Lui è una persona troppo saggia, è il mio equilibrio. È sempre pronto ad aiutare gli altri e a dare un buon consiglio, mi fa riflettere tanto”.