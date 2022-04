0 Facebook Napoli, uomo trovato morto in piazza Medaglie D’Oro: sequestrata la salma Cronaca 19 Aprile 2022 18:02 Di redazione 1'

Momenti di paura si sono vissuti in questo primo pomeriggio in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero a Napoli. I passanti si sono resi conto della presenza di un uomo senza vita in strada.

Uomo senza vita in piazza Medaglie d’Oro

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La vittima, riferiscono i carabinieri, è un clochard di 69 anni di origini ucraine, ma non è un profugo di guerra.

L’uomo è morto per cause naturali ma l’autorità giudiziaria ha comunque disposto il sequestro della salma. Sconvolti i passanti che hanno notato il corpo senza vita. E’, infatti, accaduto tutto in pieno giorno, momento in cui la piazza è frequentata da moltissime persone.