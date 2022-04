0 Facebook Influencer derubato della sua telecamera allo stadio Maradona, parte la colletta dei napoletani per ricomprargliela Cronaca 19 Aprile 2022 16:12 Di Carmine Ubertone 2'

Brutta disavventura per lo Youtuber Kamakura Hiraku, conosciuto da tutti come DiCoprio. Il ragazzo, originario di Shibuya, in Giappone, è a Napoli da diversi giorni e ha voluto assistere alla partita di campionato Napoli-Roma per via della passione calcistica per i colori azzurri e per Diego Armando Maradona. Proprio nello stadio intitolato al ‘Pibe De Oro’, DiCoprio, ha denunciato il furto della sua telecamera.

Influencer derubato della sua telecamera al Maradona, il racconto

Attraverso un video DiCoprio ha denunciato di aver subito il furto della sua telecamera allo stadio Diego Armando Maradona: “Quando sono entrato allo stadio, in Curva B, uno steward mi ha perquisito e mi ha sequestrato la telecamera perchè non poteva entrare all’interno. Mi è stata presa dicendomi che mi sarebbe stata restituita dopo la partita“. Una telecamera che non è tornata indietro: “Alla fine del match non mi è stata riconsegnata. Non c’era più la polizia. La telecamera era a terra vicino al cancello dell’ingresso dello stadio. Mi spiace di aver perso tutti i video che avevo girato. Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa sarei molto grato“. Chiosa finale sui napoletani: “Il 99% dei napoletani sono gentili, purtroppo a me sono capitati due str****”.

La colletta per ricomprare la telecamera

Tantissimi i messaggi di solidarietà da parte di tutti i tifosi nei confronti dell’influencer giapponese e supporter azzurro. Non sono solo parole, ma anche fatti: sui social è partita l’iniziativa di una colletta per ricomprare la telecamera perduta a DiCoprio. Chiaro segnale del cuore grande di tutti i napoletani.

IL VIDEO SU YOUTUBE