Secondigliano piange Daniele De Martino, giovane padre morto a 35 anni Cronaca 19 Aprile 2022

Una triste notizia ha sconvolto il quartiere di Secondigliano a Napoli. Una vita spezzata troppo presto, un giovane padre deceduto che lascia la sua famiglia. Si chiamava Daniele De Martino e aveva 35 anni.

Dolore a Secondigliano per la morte di Daniele De Martino

Era un giovane padre molto conosciuto perché lavorava come cameriere nel bar tabacchi Scampia della Municipalità. Deceduto improvvisamente a causa di un malore, lascia la moglie e due bambini piccoli. La notizia è iniziata a circolare nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi conosceva Daniele, ricordato da tutti come un lavoratore volenteroso, un padre amorevole che avrebbe fatto di tutto per la sua amata famiglia. “È venuto a Mancare Inaspettatamente Il Nostro Caro Daniele De Martino”, questo il post comparso sulla pagina social del bar in cui lavorava. Tanti i commenti di chi ha voluto esprimere tutto il proprio cordoglio.