Anziano aggredito nel Napoletano: tra le risate lo caricano nell'immondizia e il video finisce sui social Cronaca 19 Aprile 2022

Profonda indignazione per quanto accaduto in provincia di Napoli. Alcuni giovani, per puro ‘divertimento‘ si accaniscono contro un signore anziano trascinandolo nel cassonetto dell’immondizia. Le immagini dell’aggressione sono state riprese da un telefonino e postate immediatamente sui social. Il video è stato segnalato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha condannato con forza l’accaduto

Anziano aggredito e lanciato in un cassonetto tra le risate dei presenti

La vittima – come mostrano – viene presa in braccio di prepotenza ed è costretta ad entrare in un cassonetto dei rifiuti tra le risate scroscianti dei presenti. L’uomo chiede di essere aiutato, ma anziché dargli una mano, lo si continua a riprendere mentre annaspa tra i rifiuti insultandolo e schernendolo. Il tutto, puntualmente, viene ripreso e postato sui social manco fosse un trofeo da esibire

Anziano lanciato nel cassonetto, la reazione di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha condannato con forza l’accaduto definendolo un episodio vergognoso: “Vergogna, vergogna, vergogna è la sola reazione ad una simile vigliaccata. I giovani che si divertono bullizzando un indifeso. Il web è la vetrina preferita dai cialtroni – ha aggiunto il politico – per diffondere la loro inciviltà. Venga allo stesso modo utilizzatat per identificare e sanzionare chi promuove la dottrina della violenza“.

IL VIDEO SEGNALATO A BORRELLI