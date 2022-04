0 Facebook L’ultimo addio a Giovanni, ucciso a Torre del Greco, urla di dolore: “No non si può accettare” Cronaca 16 Aprile 2022 17:13 Di redazione 1'

Folla i funerali di Giovanni Guarino, accoltellato da un coetaneo a Torre del Greco, in provincia di Napoli, è morto per uno dei fendenti letali giunto al cuore la scorsa domenica sera. Vittima dopo una lite in una luna park avvenuta per futili motivi.

Oggi, sabato 16 aprile, si stanno tenendo i funerali presso la basilica Pontificia si Santa Croce, a Torre del Greco. All’uscita del feretro le urla di dolore dei parenti per la perdita del ragazzo: “Non si può accettare”.

Tantissimi gli striscioni di amici e conoscenti che chiedevano giustizia perché una morte così non si può accettare. Giustizia’ ‘Giovanni uno di noi’ ‘La morte non ci separa’, queste e tante altre scritte per la giovanissima vittima.