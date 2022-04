0 Facebook Mangia 15 uova di Pasqua in meno di un’ora, poi non riesce più a dormire News 16 Aprile 2022 18:32 Di redazione 1'

Tragedia di Pasqua per un uomo che dopo aver mangiato 15 uova di cioccolato è stato male. Non solo, l’uomo ha avuto problemi davvero gravi. In realtà ne avrebbe dovuti magiare 21, ma si è fermato molto prima.

Max Stanford, britannico di 34 anni, non è la prima volta che si concede delle abbuffate. “Dopo circa 35 minuti e circa 12 uova di Pasqua mangiate, ho iniziato a fare fatica. A quel punto ho mangiato un paio di patatine di mais per mescolare il sapore e avere qualcosa di salato”. “Questo mi ha aiutato ad arrivare all’uovo numero 15, ma solo nel giro di un’ora”.

Il suo desiderio di mangiare tutto quel cioccolato però l’ha fatto stare proprio male e così l’uomo, per il picco di zuccheri, è stato sveglio diverse ore.