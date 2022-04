0 Facebook Morta nello schianto vicino casa, il marito: “Distratta da un messaggio su WhatsApp” Cronaca 16 Aprile 2022 18:53 Di redazione 2'

Un destino davvero tragico quello della donna morta dopo aver perso il controllo della vettura. Il marito di Samara Alison Paladino, Luigi Tosin, ha dichiarato: “La mia Samy potrebbe aver sbandato con l’auto perché distratta, non per un malore. Aspetto di riavere il suo cellulare al momento sotto sequestro, ma a quanto pare era alla guida quando ha ricevuto l’ultimo messaggio e si è collegata su Whatsapp”.

Dopo aver perso il controllo della sua vettura, la donna ha invaso la corsia opposta finendo sulla pista ciclopedonale e poi in un fossato lungo via Martiri delle Foibe a Vicenza. Stava andando a lavoro quando è avvenuta la tragedia, ma se in un primo momento si è pensato a un malore, ci ha pensato il marito a gettare dubbi sulle cause del decesso.

Samara ha ricevuto un messaggio e alle 19.16 si è connessa per l’ultima volta a WhatsAPP, e alle 19.20 è arrivata la richiesta di soccorso.”Secondo me ha allungato la mano per prendere il cellulare dalla borsa e vedere il messaggio, se abbia avuto il tempo di leggerlo non so ancora. Vorrei solo che quanto accaduto a lei sia da monito a tutti: non usate il telefono mentre siete alla guida, è pericoloso”, ammette Tosin. I due si conoscevano da diversi anni. L’uomo era rimasto vedovo e un anno fa aveva sposato Samara.