Ennesimo atto criminale nel Napoletano, nello specifico a Grumo Nevano. Rapina a mano armata nei confronti di un distributore di carburanti. Cinque i criminali in azione, due di loro hanno minacciato tre benzinai armati di fucile e pistole. Le vittime hanno dovuto consegnare tutto il denaro in loro possesso.

Rapina al distributore di gas, grande spavento per i presenti

Il colpo – come spiegato dal quotidiano ‘Il Mattino‘ – è avvenuto alla ‘Merlino gas‘ un distributore di carburanti sito in via Galileo Galilei, nelle vicinanze dell’Asse mediano. In pochi minuti i malviventi sono riusciti a mettere a segno il raid. Tanto spavento tra gli automobilisti in coda per fare rifornimento. Alcuni, vedendo le armi, sono fuggiti di fretta e furia facendo retromarcia, altri si sarebbero trovati a pochi metri dai criminali che avrebbero intimato loro di abbassare i finestrini.

La prima stima del bottino

Sul luogo della rapina sono intervenuti i carabinieri, ma i malviventi si erano già dati alla fuga. I militari hanno raccolto varie testimonianze dei presenti e si sono immediatamente messi alla ricerca dei cinque uomini. E’ ancora da definire il bottino rubato, la prima stima è di diverse centinaia di euro. Gli investigatori stanno setacciando le immagini delle telecamere all’esterno del distributore di carburante. Dalle riprese potrebbero uscire i volti di chi ha commesso la rapina