0 Facebook A Napoli è arrivata l’estate, scogli presi d’assalto e gente a mare Cronaca 15 Aprile 2022 14:14 Di redazione 2'

Una vigilia di Pasqua estiva quella che si sta vivendo a Napoli in questo venerdì. Del resto le previsioni avevano parlato di un innalzamento delle temperature e oggi il termometro delle massime è arrivato quasi a 23°, domani si dovrebbero registrare nelle ore di punta anche i 24°.

A Napoli si respira già aria d’estate

E’ bastata una bella giornata e il primo caldo e in città sembra che sia già arrivata l’estate. I litorali di Marechiaro, Mergellina e Giuseppone a Mare sono stati presi d’assalto da chi ne ha voluto approfittare per godersi un momento al sole e magari fare anche il primo bagno a mare. Sono perlopiù i giovani che in questo venerdì di festa hanno deciso di andare al mare.

Come mostrano le immagini nella gallery tantissimi ragazzi si sono riversati sugli scogli di Marechiaro e i più coraggiosi hanno anche scelto di fare un bagno nello specchio d’acqua che bagna il Golfo. Non mancano i turisti che in queste festività pasquali hanno scelto il capoluogo partenopeo per una breve vacanza. Sono oltre 200mila le persone che sono arrivate nella città partenopea e in Campania per questo fine settimana. Basta fare un giro per strada per rendersi conto di come Napoli sia stata letteralmente invasa da turisti.

Le immagini live da Marechiaro