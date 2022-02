0 Facebook Rosa Alfieri morta in casa a Grumo Nevano: forse strangolata Cronaca 1 Febbraio 2022 19:19 Di Fabiana Coppola 1'

Orrore in una casa nel Napoletano dove è stat ritrovata una giovane donna, di 23 anni, morta in un appartamento.

I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in un’abitazione di Via Risorgimento a Grumo Nevano dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Rosa Alfieri.

I militari stanno indagando sulla morte della ragazza e per il momento non si esclude nessuna pista. Pare che, come riporta il Mattino, sul corpo ci siano segnali di strangolamento.