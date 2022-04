0 Facebook Alessandra Celentano racconta perché è sola: “Da quando sono separata, sono rimasta single per anni” Spettacolo 14 Aprile 2022 15:27 Di redazione 2'

Alessandra Celentano è da sempre una delle maestre più temute di Amici. Le sue conoscenze di danza e le sue pretese hanno da sempre portato a costruire attorno a lei un ruolo e un personaggio da dura. Ma com’è nella vita reale la maestra?

Alle pagine del settimanale Chi, Alessandra si è confidata parlando di talento, del suo rapporto con Maria De Filippi e con lo staff di Amici. Nello specifico, ogni anno, la Celentano tende a non vedere di buon occhio qualche ballerino perché le sue caratteristiche fisiche di alcuni nel rientrerebbero nei suoi standard.

“Capita che io venga accusata di fare body shaming. Non capisco perché: un fantino non può pesare un grammo in più, sennò non fa la gara, se uno dice le cose come stanno, allora fa del male. È molto più facile fare i complimenti ai ragazzi”. “Io sono zero Tutti possono fare tutto, di Madonna ce n’è una e una soltanto“. Poi tende a chiarire che con lo studio si possono sicuramente raggiungere ottimi risultati, ma che ci deve essere una predisposizione.

Alessandra Celentano racconta perché è sola

La maestra parla della sua vita privata e chiarisce come mai si trova sola dopo la separazione con il marito Angelo Trementozzi nel 2012. “Io in generale sono una persona che sta bene da sola – ha spiegato Celentano – conosco tante donne che stanno con i mariti perché hanno paura di restare sole. Sono sola da tanti anni, da quando mi sono separata, perché non mi accontento, anche da quel punto di vista o trovo quello che fa per me, uno di cui davvero mi innamoro, ma certo io non accontento”.