Altro che balli e canti, ad ‘Amici‘ più che il talento dei suoi giovani concorrenti è sempre più protagonista il gossip. O meglio lo sono le polemiche e gli scontri tra i giudici. Ancora una volta a rubare la scena sono state Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Al centro della questio sempre Martina Miliddi. La ballerina è ormai diventata nota per il suo presunto flirt con Stefano De Martino, accusato per altro di volerla favorire e difendere sempre e comunque.

“Tu dici che speri che sia il guanto definitivo, l’altra volta potevi provare a tirare fuori Martina nominandola e non lo hai fatto. Martina è qui. Che è un guanto di sfida ridicolo e inadeguato se n’è accorto anche il mio gatto“, queste le parole della Cuccarini in merito alla sfida.

“Lorella cambia le carte in tavole come le conviene. Addirittura decide lei per me come modificare il guanto. Fa tutto lei. Vuoi dirmi anche come mi devo pettinare? Ma non era la ballerina più versatile della scuola? Quando vorrò dare un guanto ad Alessandro lo deciderò io non tu“, ha risposto la Celentano.

È poi intervenuto De Martino: “Secondo me non è equo. Chi studia latino-americano, in genere studia prevalentemente latino-americano mentre per tutti gli altri stili di danza è necessaria una base di danza classica. Se non ce l’hai non puoi farlo. Secondo me neanche Francesca Tocca potrebbe fare questo guanto. Lo sai meglio di me che nessuno dei ballerini di latino sa fare quello“.

Ha poi concluso il siparietto Stash: “Non era una passeggiata di salute. Per fare spiccare un allievo non c’è bisogno di mettere in difficoltà in maniera vessatori“.