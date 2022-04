0 Facebook Maestra ordina compito folle: “Disegnate l’inferno e mettete i compagni che volete morti” Cronaca 14 Aprile 2022 14:07 Di redazione 2'

Quando ci sembra di non aver ascoltato già troppo ci imbattiamo in notizie che ci fanno davvero rabbrividire. Un episodio che proviene da Roma ha destato davvero scompiglio. Una maestra di seconda elementare della scuola Carlo Levi di Roma avrebbe assegnato ai ragazzi un compito assurdo ovvero disegnare i gironi dell’Inferno e mettere all’interno i nomi dei compagni che avrebbero voluto vedere morti.

A denunciare l’episodio folle non l’unico a quanto pare, la presidente del Consiglio di istituto, Tiziana Cagnazzo, che nel corso del programma radio ‘Gli inascoltabili’, ha raccontato questa vicenda. Altri retroscena sono poi emersi e vedono protagonista la mastra rea di essersi dondolata dalla finestra della classe e di aver aggredito un alunno disabile, secondo quanto raccontato dalla presidente. Si sono mossi contro l’insegnate ben 60 famiglie che hanno firmato un esposto denunciando tutto alla dirigente scolastica. Infine l’assessore alla Scuola ha comunicato la sospensione dell’insegnate per sei mesi.

Come riporta La Stampa, la mamma ha dichiarato: “La dirigente scolastica ha dichiarato che per lei è un’insegnante come gli altri. Ma secondo noi c’è una sorta di scaricabarile tra la dirigente scolastica e l’Ufficio scolastico regionale. Mi sembra assurdo lasciare che i bambini vadano a scuola con l’ansia”. Diversi genitori hanno raccontato che molti ragazzi non volevano più andare a scuola, non dormivano la notte per la paura e qualcuno faceva la pipì a letto.