Spavento durante un funerale, campo funebre si muove da solo e finisce nel dirupo con il parroco Cronaca 14 Aprile 2022

Un momento di forte spavento ha interrotto un funerale. Un carro funebre si è praticamente mosso da solo ed è finito in un dirupo. Una tragedia sfiorata quando il carro è precipitato di sotto con dentro sia il feretro che il parroco.

Lo scorso primo pomeriggio a pochi passi dal cimitero di Montepetra di Sogliano, frazione di Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì Cesena, è avvenuto il fatto assurdo. In pratica mente il carro saliva lungo la strada per giungere alla cattedrale di Sarsina, come riporta il Corriere di Romagna, qualcosa è andato storto. Un guasto ha messo fine alla marcia e il mezzo ha iniziato a procedere indietro finendo in un dirupo. Fortunatamente però un albero ha fermato la corsa del carro.

Secondo quanto raccontato sarebbe stato proprio il parroco a sterzare il volante ed evitare il peggio. Uscito dalla vettura ha poi dichiarato: “Personalmente non ho avuto paura, ma quando sono sceso ho visto che i presenti erano tutti molto spaventati. Allora li ho tranquillizzati. Ringrazio però la Madonna, San Giuseppe e San Vicinio”. Ha continuato poi con la benedizione della salma durante la sepoltura.