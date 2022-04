0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nella coppia c’è una grande differenza e la risposta di lui è chiara Spettacolo 13 Aprile 2022 11:19 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati assieme, la coppia si è ormai ritrovata e anche se non l’hanno annunciato a chiare lettere, le varie foto sarebbero piuttosto esplicite. E’ ormai da qualche mese che si starebbero frequentando, tra gite romantiche sulla neve, pranzi domenicali e passeggiate al parco con figli a seguito. Insomma sembra davvero che abbiano ritrovato la serenità. Eppure tutti si aspettavano che prima o poi uno dei due raccontasse cosa fosse accaduto e come si fosse ‘riaccesa la fiamma’.

La grande differenza tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Invece questo non è accaduto. Da un lato c’è Belen Rodriguez che in diverse interviste ha detto: “La nostra storia non ha detto tutto”, “Ci riviediamo”, e altre dichiarazioni che tra le righe chiaramente confermano il ritorno di fiamma. Fino a quando durante una puntata de Le Iene ha parlato di Stefano. Il gesto forse più eclatante è stato il video pubblicato in una storia Instagram in cui si vedeva Stefano al suo fianco nel letto. Da quel momento e da altri spezzoni ripresi nel salotto dello show man partenopeo, è da un po’ che la show girl non condivide più alcun indizio. C’è chi crede che lo stia facendo per De Martino, che non ama alimentare il gossip.

Il ballerino napoletano nell’ultima intervista a Verissimo alla domanda su Belen Rodriguez ha risposto: “Glisserei”. Insomma ha fatto chiaramente capire che non ama parlare della sua vita privata, ancor meno probabilmente della show girl. “Voglio tutelare i miei affetti”, ha detto De Martino interrompendo dunque qualsiasi discussione sul suo ritorno di fiamma con la show girl. La bella Rodriguez, dunque, potrebbe aver deciso di limitare le sue pubblicazioni per il suo compagno, considerato che non gli piace essere al centro dell’attenzione mediatica. I fan della coppia per sapere cosa è realmente successo tra Belen e Stefano e come si sono riavvicinati, dunque, dovranno aspettare. Intanto c’è già chi dice che il bel De Martino vorrebbe chiedere di nuovo alla show girl di sposarlo, anche questa una voce che non trova alcuna conferma. Staremo a vedere.