0 Facebook Napoli, finisce in manette un 19enne: aveva tentato di rubare dei vestiti da ‘Zara’ Cronaca 13 Aprile 2022 10:35 Di redazione 1'

Un tentato furto a Napoli. Nei guai è finito un ragazzino di 19 anni della Sanità, rione del capoluogo partenopeo. Il giovane è stato colto in flagrante mentre stava rubando alcuni indumenti da un noto brand di abbigliamento a via Toledo, una delle strade principali dello shopping napoletane. Il diciannovenne è ai domiciliari, in attesa di giudizio.

19enne tenta di rubare indumenti dal famoso store

Una bravata che può costare tanto ad un ragazzo di 19 anni della Sanità: con il suo zaino stava passeggiando tra gli espositori dello store ‘Zara’ di via Toledo. Si è scelto con calma gli indumenti che più gli piacevano e, infine li ha nascosti all’interno della sua borsa, facendo attenzione a rimuovere le placche anti-taccheggio. Sembrava tutto riuscito, ma a tradirlo è stato il suono dell’allarme delle casse.

19enne ai domiciliari

Appena l’allarme ha suonato, prima una guardia giurata, poi i militari, hanno immediatamente bloccato il diciannovenne. Il ragazzo, incensurato, è finito in manette, ora è in attesa di giudizio. Tutta la merce che aveva quasi riuscito a rubare è stata riconsegnata al negozio.