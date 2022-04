0 Facebook Belen Rodriguez lancia una frecciatina a Stefano De Martino in diretta: “Ci lasceremo e andrà con altre donne” Spettacolo 7 Aprile 2022 08:11 Di redazione 2'

La tanta agognata conferma della relazione è arrivata. Durante l’ultima puntata de Le Iene, Belen Rodriguez – nella sezione che il programma di Italia Uno – dedica alle risposte degli utenti – ha praticamente affermato che lei e Stefano De Martino sono tornati assieme. Del resto sarebbe davvero impossibile negarlo, sono mesi che le loro foto in compagnia compaiono sui diversi tabloid di gossip.

Frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino a Le Iene

Nell’ultimo servizio di cronaca rosa, pubblicato da Chi, Stefano e Belen sono assieme in un parco di Milano con Santiago e Luna Marì. Prove di una famiglia allargata che dimostrano come i due abbiano deciso di ritentare. Così mentre Stefano alle domande ‘indiscrete’ risponde sempre in modo molto vago, Belen quando una utente ha definito De Martino come ‘il buon vino’, non ha esitato a scherzare sul loro ritorno di fiamma, lanciando anche una frecciatina al suo compagno.

La show girl, ridendo, ha detto: “Potrebbe assaggiarlo anche lei”. Poi ha aggiunto: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”. Parole, quelle di Belen, che hanno fatto sorridere il pubblico e dimostrano anche quanto la bella argentina sia gelosa del suo Stefano. Cosa risponderà lo show man partenopeo? Staremo a vedere.

Il desiderio del terzo figlio

Nell’ultima puntata di Verissimo, dove Belen ha partecipato con la sorella Cecilia, la show girl ha risposto alla domanda su un possibile terzo figlio. Dalle sue parole si evincerebbe che la volontà potrebbe esserci: “Con chi lo faccio? Si vedrà”.