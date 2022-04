0 Facebook Nino D’Angelo piange Giulietta Sacco: “Grazie amica mia per avermi regalato questo momento” Spettacolo 12 Aprile 2022 18:01 Di redazione 1'

Nino D’Angelo ha espresso tutto il suo cordoglio per la morte di Giulietta Sacco. La cantante, simbolo della musica napoletana, si è spenta all’età di 78 anni in seguito a una malattia. D’Angelo ha avuto modo di collaborare con l’artista, cui lo legava una profonda amicizia.

Le lacrime di Nino D’Angelo per Giulietta Sacco

Per lei aveva scritto anche quattro inediti. Un sodalizio non solo artistico ma anche affettivo. Proprio per questo oggi Nino D’Angelo piange l’amica scomparsa. In un primo post ha voluto salutarla con affetto: “Napoli piange e piangono tutti quelli che amano la canzone Napoletana… Giulietta Sacco, la sua piu’grande interprete ci ha lasciato… Buon viaggio amica mia e r.i.p…”.

Poi in una pubblicazione successiva ha pubblicato un video di lui e Giulietta Sacco che cantano “‘A regina d’e’ canzone”, aggiungendo il commento: “Grazie Giulietta per avermi regalato questo momento bellissimo”. Tanti i commenti ai due post di Nino D’Angelo, in molti hanno espresso il loro cordoglio e vicinanza al cantante napoletano in questo momento di dolore.

Il post di Nino D’Angelo