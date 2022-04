0 Facebook Lutto per la storica pizzeria Pavia del Pallonetto, l’addio ad Adolfo News 12 Aprile 2022 18:15 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la storica pizzeria Pavia, storico locale situato nel cuore del Pallonetto a Napoli. Il ristorante questo lunedì ha annunciato ai suoi clienti la chiusura per la scomparsa di Adolfo Pavia, pizzaiolo simbolo del locale.

Dolore al Pallonetto per la scomparsa di Adolfo Pavia

“Avvisiamo i nostri clienti che oggi rimarremo chiusi per la scomparsa del caro Adolfo Pavia”, questo il messaggio con cui i titolari hanno annunciato il lutto che ha colpito la pizzeria. In molti hanno commentato esprimendo tutto il loro cordoglio per questa perdita.

Adolfo Pavia è ricordato come lo storico pizzaiolo del locale, da tempo non era più davanti al forno ma in tanti oggi – nel giorno della sua dipartita – ricordano la sua grande professionalità. Si è spenta un’anima del quartiere.

Il post della pizzeria Pavia