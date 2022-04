0 Facebook Lacrime dei fratelli Tavassi all’Isola dei Famosi, separati quando erano bambini: “Un’infanzia schifosa News 12 Aprile 2022 08:52 Di redazione 2'

Momento di commozione durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi per i fratelli Tavassi. Guendalina ed Edoardo hanno raccontato la loro infanzia difficile, trascorsa tra assistenti sociali e traumi. A causa della separazione dei loro genitori, infatti, quando erano due bambini sono stati divisi e questo per loro è stato un grande trauma di cui ancora oggi portano le cicatrici.

L’infanzia di Guendalina ed Edoardo Tavassi

Il racconto è iniziato dopo che Ilary Blasi ha mostrato loro una foto di quando erano due bambini. “Una schifezza far decidere a due bambini scegliere con chi stare, se con mamma e papà”, inizia così il doloroso racconto dei fratelli Tavassi.

“Eravamo molto piccoli – hanno spiegato a Ilary Blasi – i nostri genitori erano molto giovani e si facevano i dispetti, tra loro c’era una guerra e chi ci ha rimesso siamo stati noi”. Guendalina ed Edoardo tra le lacrime hanno raccontato che soltanto quando sono diventati adolescenti hanno ripreso a stare assieme: “Ci siamo ritrovati durante l’adolescenza – ha detto Guendalina – io vivevo con mio padre e avevo sofferto tanto per la mancanza di Edoardo che per me era un punto di riferimento. Quando abbiamo iniziato a uscire da soli, ci mettevamo d’accordo per incontrarci e così ci siamo ritrovati”. Il racconto dei fratelli Tavassi ha commosso il pubblico e le persone presenti in studio. Non tutti conoscevano il trascorso della influencer e del fratello.