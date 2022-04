0 Facebook Giovane rider accoltellato davanti al McDonald del Vomero, accerchiato senza motivo News 12 Aprile 2022 09:32 Di redazione 1'

Ancora un’aggressione a Napoli. Questa volta è accaduto nel quartiere Vomero, nella serata di lunedì. Un giovane rider, 19 anni, è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di coetanei in via Merliani, davanti al McDonald.

Rider aggredito e accoltellato davanti al McDonald al Vomero

Il ragazzo è stato ferito durante una lite che sarebbe iniziata per futili motivi intorno alle 20.30. Poi un membro della gang ha estratto un coltello e ha colpito il 19enne alla gamba sinistra. Il giovane è stato medicato all’ospedale Fatebenefratelli, in via Manzoni, dove ha ricevuto una prognosi di 8 giorni per ‘’ ferita da taglio alla coscia sinistra”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Vomero che hanno raccolto la testimonianza e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare e rintracciare gli aggressori. Indagini in corso sull’episodio.