Caserta, non lo fanno entrare nel locale: colpisce il buttafuori alla testa con una pietra Cronaca 12 Aprile 2022

Pura follia a Capua, in provincia di Caserta. Un giovane, nella notte tra sabato e domenica, ha colpito un buttafuori in testa utilizzando più volte una pietra raccolta in una fioriera. Il motivo? L’addetto alla sicurezza aveva negato di fare entrare lui e la sua fidanzata nel locale, a riportarlo è ‘Edizione Caserta’.

Ragazzo aggredisce buttafuori: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane e la sua ragazza avevano provato ad entrare in un locale della zona di Piazza del Giudici dove si stava svolgendo una festa privata. I due – come racconta Edizione Caserta – erano probabilmente ubriachi : il buttafuori ha notato il loro stato e ha negato l’accesso al locale. Il rifiuto ha innescato la reazione violenta del ragazzo.

L’aggressione con una pietra

Il giovane ha aggredito prima verbalmente l’addetto alla sicurezza, poi ha preso da una fioriera una pietra e l’ha scagliata più volte contro la testa dell’uomo. Sul luogo sono arrivati immediatamente i soccorsi e una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno prima immobilizzato l’aggressore e poi l’hanno condotto in caserma dove è stato denunciato a piede libero. Il buttafuori, invece, è stato trasportato in ospedale per verificare le sue condizioni.