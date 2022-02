0 Facebook Dramma a Santa Maria Capua Vetere, uomo trovato morto in casa: forte odore di gas Cronaca 14 Febbraio 2022 18:57 Di redazione 1'

Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento. E’ accaduto a Santa Maria Capua Vetere, in un’abitazione in via Mario Fiore.

Quando sono arrivati i soccorsi purtroppo per il 54enne non c’era più nulla da fare, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Sembrerebbe che si avvertisse un forte odore di gas all’interno dell’abitazione. Restano da chiarire le cause del decesso e la dinamica di quanto accaduto, se ci sia una correlazione tra la presenza del gas e la morte dell’uomo.