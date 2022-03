0 Facebook Bambina di 10 anni precipita nel vuoto a Santa Maria Capua Vetere, grave in ospedale Cronaca 22 Marzo 2022 18:24 Di redazione 1'

Dramma a Santa Maria Capua Vetere dove nel primo pomeriggio di questo martedì una bambina di 10 anni è caduta dal balcone del secondo piano di una palazzina in via Martiri Cristiani. Immediato l’arrivo dell’ambulanza sul posto, gli operatori del 118 hanno provveduto a stabilizzare la piccola, che è stata portata d’urgenza all’ospedale di Caserta.

E’ attualmente ricoverata in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e ad accertare la dinamica dell’accaduto.

Al momento del volo della bambina in casa con lei c’erano i genitori. Sembrerebbe che la piccola sia precipitata nel cortile interno del palazzo in cui viveva. Sotto choc la madre e il padre. Sconvolti anche i vicini di casa della famiglia, in tanti in queste ore stanno pregando affinché la piccola si riprenda il prima possibile. I militari indagano sull’episodio per accertare eventuali responsabilità.